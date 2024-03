Tandem Schlein-Bersani per la volata finale a D'Amico in Abruzzo

Un "format" già sperimentato in Sardegna a sostegno di Alessandra Todde e riproposto dal Pd per la volata finale a Luciano D'amico in Abruzzo. La segretaria dem Elly Schlein e l'ex segretario Pier Luigi Bersani oggi saliranno insieme sul palco in piazza a Sulmona con il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione. Il tandem targato Pd scende in pista per la battaglia all'ultimo voto.

Oltre al palco condiviso di Sulmona, per entrambi è previsto un calendario denso di appuntamenti per i prossimi due giorni.

La segretaria Dem comincerà nel pomeriggio di oggi con iniziative pubbliche a Carsoli, Manoppello Scalo e Chieti. Dopo il comizio nel "capoluogo Peligno" con Bersani, concluderà la giornata a Castel di Sangro. Per Bersani, invece, l'appuntamento in piazza sarà preceduto oggi da un incontro con D'Amico a L'Aquila. Concluderà la giornata nella Val Pescara e comincerà quella di domani a Lanciano con D'amico e Giovanni Legnini.

E c'è già attesa per l'evento conclusivo della due giorni dem in Abruzzo. Domani, in piazza Unione a Pescara, la segretaria Schlein e il presidente dem Stefano Bonaccini interverranno al fianco del candidato presidente D'Amico. Prima della chiusura, domani Schlein farà visita ad alcuni luoghi densi di significato per l'Abruzzo: dalla discarica di Bussi all'azienda Brioni di Penne.



