Abruzzo: Schlein, noi siamo testardamente unitari

"Mi sembra che sia stato impegnato anche lui in questi giorni qui in Abruzzo a sostegno di Luciano D'Amico. Siamo qui tutti. C'è stato Calenda, ci saranno anche gli altri. Io sono convinta che questa sia la strada giusta. Noi siamo testardamente unitari non perché ce lo dice il medico ma perché ce lo chiedono le persone che incontriamo". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nel punto stampa organizzato a Chieti Scalo rispondendo a chi chiedeva se il fatto che Giuseppe Conte "svicoli sempre" potesse essere un problema.



