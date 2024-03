Turismo, 20mila a sciare in Alto Sangro nel weekend

Affluenza contenuta, nel weekend, sugli impianti del comprensorio sciistico dell'Alto Sangro. Sono stati circa 20mila gli sciatori saliti in pista nella due giorni approfittando dell'abbassamento della quota neve. In totale sono stati 13 gli impianti aperti: 6 all'Aremogna, 6 a Monte Pratello e solo uno a Pizzalto dove le piste da sci sono state fruibili solo dagli iscritti ai campi scuola. "Affluenza contenuta, ma la stagione prosegue grazie ai lavori svolti" spiegano gli operatori. Vanno avanti i controlli dei carabinieri della compagnia di Castel di Sangro per incentivare l'uso degli impianti da sci in piena sicurezza. È stato un weekend senza sanzioni, mentre sette persone sono state soccorse a seguito di incidenti lievi. Nel comprensorio dell'Alto Sangro ,nei giorni scorsi, aveva chiuso i battenti l'impianto di Pescasseroli per assenza di neve. A Opi la stagione senza precipitazioni significative ha reso complicata l'organizzazione degli eventi sportivi di rilievo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA