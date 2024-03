L'e-commerce per l'agricoltura, dal campo alla tavola con l'IA

Verrà lanciata da Avezzano (L'Aquila) tra meno di 60 giorni la prima piattaforma e-commerce interamente dedicata a prodotti agricoli. Il progetto, denominato 'Agrifood Italia' si propone come primo incubatore in Italia di aziende agricole nazionali certificate. La piattaforma darà la possibilità agli utenti finali di acquistare prodotti agricoli direttamente dal produttore. Il sistema sfrutta l'intelligenza artificiale generativa che va a gestire gli ordini interagendo direttamente con i fornitori sin dalle ore successive all'acquisto.

Agrifood è una start up guidata da Rodolfo Taballione, imprenditore e Innovation manager da oltre vent'anni, amministratore unico Trconsultingroup Srl e Innova Srl. Proprio a quest'ultima è affidata la gestione della piattaforma. Lo scopo successivo è avere un Polo logistico dove verranno convogliate le merci direttamente dai produttori quindi accorciando di almeno 24 ore la gestione delle spedizioni. È possibile seguire il lancio della piattaforma sul sito www.agrifooditalia.it.

"L'obiettivo - spiega Taballione - è arrivare a garantire consegne entro le 48 ore. Sarà attiva anche una chat bot per maggiori informazioni sui prodotti presenti sullo store".

L'affiliazione delle aziende viene portata avanti in queste settimane in relazione alla qualità dei prodotti inseriti in piattaforma e all'affidabilità dell'azienda produttrice, spingendo al massimo il made in Italy.

"La piattaforma - assicura Taballione - andrà a rivoluzionare tutto l'indotto agricolo presente fino ad oggi, i produttori potranno vendere direttamente senza alcuno spreco sul campo delle varie colture, tagliando il sistema speculativo dell'intermediazione e dando maggiore potere di liquidità ai fornitori, le singole aziende agricole".



