Calenda, stop al bipolarismo o nessuno andrà più a votare

"Se non facciamo definitivamente chiudere questa stagione di bipolarismo costruendo un'area repubblicana, se non riportiamo la realtà al centro della politica, la politica morirà, perché a votare non ci andrà più nessuno, questo è quello che vuole fare Azione". Lo ha detto a Chieti il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di un incontro elettorale a sostegno del candidato presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Amico che sfida l'uscente Marco Marsilio, sostenuto dal centrodestra.

"Salvini e Meloni non vanno d'accordo su niente, Conte e Schlein non vanno d'accordo su niente. Se andiamo avanti così avremo un Paese che, com'è successo negli ultimi trent'anni, non è governato. E quando hai 4 milioni di persone che non si curano, 10 milioni di prestazioni sanitarie ferme, stiamo ancora a parlare di destra e sinistra? Siamo l'ultimo Paese che continua a discutere di fascisti, comunisti: ma vogliamo parlare di mettere a posto la sanità e i salari e la scuola, tre diritti che la Costituzione definisce essenziali per avere un cittadino libero? A questo siamo interessati", ha detto ancora Calenda.

Per il leader di Azione il bipolarismo "ha portato al declino dell'Italia perché la politica si è sempre più estremizzata, si è sempre più sganciata dai fatti diventando solamente rumore, gente che si tira addosso le frasi come pietre, succede ogni volta che c'è un fatto di cronaca. Se noi questa cosa non la chiudiamo costruendo un'area repubblicana, che si ispira alla Costituzione, che lavora con pragmatismo e serietà, che è obiettiva, se il governo fa una cosa buona lo dice e la vota, se noi non riportiamo la realtà al centro della politica, la politica morirà".

Azione vuole costruire tutto ciò "con i cittadini. Non c'è un'alternativa, perché i partiti sono completamente prigionieri di questa logica per cui alla fine fanno coalizioni che non governano", ha detto Calenda.



