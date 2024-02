Maltempo, ripartono studenti in gita bloccati sul Brennero

(v. 'Maltempo, studenti in gita bloccati da...' delle 18.12) Sono ripartiti intorno alle 18.30 i 51 studenti del liceo scientifico "Fermi" di Sulmona, rimasti bloccati sull'autostrada in Austria per sei ore, a causa del maltempo che ha provocato l'inagibilità del passo del Brennero.

Il tratto autostradale è stato liberato dai mezzi spartineve, ma si viaggia a rilento. Al momento si registrano oltre 40 km di coda in direzione Italia. "Fortunatamente siamo all'inizio della fila"- fa sapere la docente, Francesca Abbriano che rassicura sulle condizioni degli studenti. Tutti affaticati, ma in buone condizioni. Il bus dovrebbe far rientro a Sulmona alle prime luci dell'alba.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA