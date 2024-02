Lanciano Jazz Festival, c'è Cicci Santucci

Il trombettista Francesco Santucci, detto Cicci, sarà la punta di diamante del Lanciano Jazz Festival che si terrà dal 20 al 23 febbraio prossimi al Teatro Fenaroli. Il trombettista e compositore, di origini lancianesi, si esibirà la serata finale, il 23 febbraio alle ore 21, col suo Quintetto per un tributo alle grandi colonne sonore del cinema con il titolo "La leggenda del pianista sull'oceano".

Santucci, 84 anni, residente negli Usa, è una leggenda del jazz italiano e ha lavorato con i più grandi compositori e le sue performance sono sempre state un ponte tra la musica e il grande schermo. Lanciano Jazz Festival, un viaggio nelle note dell'eccellenza, è stato presentato in municipio dal sindaco Filippo Paolini, dall'assessore alla Cultura Danilo Ranieri e dal direttore artistico Walter Gaeta.

"Abbiamo pensato a questa edizione del Lanciano Jazz Festival - dice Paolini - per arricchire l'offerta culturale della nostra città. Crediamo fermamente nella potenza educativa della musica, che non solo va conosciuta e apprezzata, ma rappresenta anche un veicolo fondamentale per la crescita dei giovani. Lanciano si conferma così 'città della musica', grazie anche al grande lavoro svolto dalla nostra scuola civica, che si impegna quotidianamente in questo senso".

Il direttore artistico Gaeta, pianista e compositore, aggiunge: "Vogliamo coinvolgere le nuove generazioni. Siamo orgogliosi della qualità degli artisti che si esibiranno, i quali apriranno il palco alla celebrità mondiale e orgoglio lancianese, qual è Cicci Santucci. La sua bravura e le sue collaborazioni con grandi nomi del cinema e della musica parlano da sole. Avremo prezzi accessibili, gratis la prima serata, 10 euro la seconda e 15 la performance di Santucci. L'abbonamento è di 20 euro". Il programma del festival è il seguente: mercoledì 21 febbraio salirà sul palco per l'inaugurazione Ada Flocco Quartet che, con la sua voce avvolgente, guiderà il pubblico attraverso le sue composizioni originali. Il 22 tocca a Daniele Scannapieco Quartet, il quale con il suo sax attraversa da tempo la scena musicale jazz italiana e internazionale. Venerdì 23 febbraio chiuderà l'evento Cicci Santucci.



