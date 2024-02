Schlein, l'Abruzzo dimostra che il 'campo largo' si può fare

"Sì, grazie anche alla candidatura straordinaria di Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo". Così la segretaria dem Elly Schlein a chi gli chiede se in Abruzzo il "campo largo" sia riuscito a trovare un'intesa.

"Bisogna crederci - aggiunge - e serve un'amministrazione che si ponga questo come obiettivo. Quindi qui siamo felici che attorno a Luciano D'Amico tutte le forze alternative alla destra si siano unite su un programma comune. È la dimostrazione che si può fare, basta volerlo".



