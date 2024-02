Auto contro ape, un morto e due feriti in Abruzzo

E' di un morto e due feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto questa mattina, sulla strada statale 17, nei pressi della casa cantoniera di Pettorano Sul Gizio. A scontrarsi sono state un'ape condotta da un anziano di 84 anni, che dalle campagne circostanti si immetteva lungo la carreggiata, e una Fiat Panda, con due giovanissimi a bordo, che viaggiava in direzione Sulmona.

Purtroppo, a causa dei gravi traumi riportato, l'anziano è deceduto nel pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona dove era stato trasportato in ambulanza assieme agli occupanti della Panda.

Da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona e i carabinieri della compagnia di Castel Di Sangro. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta dalla procura della repubblica di Sulmona, immediatamente informata dell'accaduto. In ospedale è finito anche il figlio della vittima, colto da malore dopo aver visto la scena dell'incidente.



