Gran Guizza, boom vendite a gennaio. Confermati in 180

Settecento milioni di bottiglie prodotte su tutto il territorio nazionale, a gennaio boom delle vendite con incremento di otto milioni. Sono i numeri che arrivano dalla Gran Guizza di Popoli (Pescara), all'indomani del rinnovo della concessione trentennale per la gestione delle acque minerali. Lo sblocco della pratica ha indotto l'azienda a riprogrammare il piano industriale. Confermati 180 dipendenti con prospettive di ulteriori incrementi occupazionali. Nel corso dell'anno saranno impiegati anche 80 lavoratori stagionali.

"Siamo soddisfatti perché è stato raggiunto questo obiettivo che dà tranquillità a noi e alle nostre famiglie" commentano operai e organizzazioni sindacali. Soddisfazione arriva anche dall'amministrazione comunale di Popoli Terme, guidata dal sindaco, Dino Santoro. "Dopo il rinnovo trentennale della concessione per la sorgente Valle Reale del 2021, anche questo risultato va nella direzione di mettere nelle condizioni l'azienda di poter agire per un nuovo piano industriale e ulteriori investimenti sul territorio. Da oggi non solo i dipendenti e le loro famiglie, ma tutta la cittadinanza potrà confidare negli effetti positivi di mantenere a Popoli Terme una realtà aziendale importante che investe anche sul personale" sottolinea il primo cittadino ricordando che nell'offerta Gran Guizza sono previste a suo carico opere di compensazione che consentiranno l'esecuzione di lavori strategici soprattutto nel campo della manutenzione del territorio per tutta la durata della concessione.



