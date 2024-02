Fim-Cisl, Amedeo Nanni è il nuovo segretario Abruzzo-Molise

E' Amedeo Nanni, 47 anni, il nuovo segretario generale della Fim Cisl Abruzzo - Molise, succede a Domenico Bologna che dopo dodici anni lascia la guida della federazione dei metalmeccanici della Cisl. Nanni, dipendente di Stellantis Europe Atessa, è stato eletto oggi a Fossacesia (Chieti) dal Consiglio generale della Fim Cisl, alla presenza del segretario generale della Cisl Abruzzo-Molise, Giovanni Notaro, del segretario nazionale Fim Ferdinando Uliano e del segretario generale della Fim Nazionale, Roberto Benaglia.

L'assemblea, con centinaia di delegati, si è riunita all'hotel Giardino. Amedeo Nanni sarà affiancato in segreteria da Marco Laviano, giovane sindacalista molisano dipendente della Stellantis di Termoli già componente di segreteria, e da Dorato Di Camillo, operatore politico della Fim.

"La Fim Cisl - ha rimarcato Nanni - deve continuare ad essere un punto di riferimento per le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici dell'Abruzzo e Molise. Sono tante le sfide che ci aspettano, ma noi non ci faremo trovare impreparati anche grazie al nostro impegno verso la formazione".



