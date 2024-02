Protesta trattori, in 60 al casello A14 di Roseto degli Abruzzi

La protesta dei trattori tocca oggi anche Roseto degli Abruzzi (Teramo) dove da alcuni giorni il sit-in è nei pressi del casello dell'autostrada A14. "Siamo una sessantina di agricoltori in rappresentanza di altrettante aziende agricole con relativi mezzi e siamo qui dal 26 gennaio - spiega Ercole Del Sordo - Oggi abbiamo fatto una manifestazione in movimento proprio a Roseto degli Abruzzi passando anche per il lungomare, facendo volantinaggio per sensibilizzare l'opinione pubblica. Noi manifestiamo contro le riforme della Ue che ci stanno distruggendo. L'Europa parla parla e poi prendono prodotto contaminati a basso costo dai Paesi extra Ue. La nuova Pac non funziona come dovrebbe e ora ci hanno abbassato questi fondi del 40%. La sostenibilità ecologica che enuncia la Comunità europea non sostiene economicamente le aziende. Il costo delle materie prime è insostenibile e quindi siamo al collasso".

"Siamo decisi ad andare avanti fino a quando non vedremo nero su bianco decreti e leggi - conclude Del Sordo - Non si possono buttare all'aria i sacrifici di una vita di generazioni di agricoltori".



