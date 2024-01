Chiude l'ultima edicola nel centro storico dell'Aquila

Chiusa da questa mattina l'edicola di piazza Battaglioni Alpini, di fronte alla Fontana Luminosa, unica rimasta nel centro storico dell'Aquila. Il proprietario, Paolo Lucari, ha deciso per ragioni familiari di accettare un'offerta di lavoro a Roma e ha messo in vendita la struttura. "Non l'ho fatto senza rammarico - spiega - era un punto importante per il centro storico. Essendo autorizzato alla vendita anche di giocattoli o prodotti alimentari confezionati, avevo pensato di diversificare l'offerta affiancando a quotidiani e riviste dei prodotti di altra natura. Le cose stavano andando anche bene".

Non è facile, tuttavia, gestire un'edicola, specie se si lavora senza aiuti. "I ritmi sono molto elevati - aggiunge Lucari - e si passano intere giornate all'interno della struttura, domeniche comprese. La sera rientravo e avevo pochissimo tempo da dedicare alla mia famiglia. Adesso si apre una fase diversa, ma vogliamo dare continuità all'attività, mettendola in vendita. Spero che si riesca a mantenere il punto di riferimento in centro, anche se non è facile trovare acquirenti, come dimostrano le altre edicole in vendita da tempo".

Le strutture aperte nel nostro paese censite lo scorso 30 settembre sono 13.495: 2.667 in meno rispetto al 2019.

Nonostante negli ultimi anni lo Stato abbia previsto bonus di vario tipo e sgravi fiscali per i giornalai, non si inverte la rotta.

L'edicola della Fontana Luminosa ha rappresentato un punto di riferimento importante anche negli anni del post-sisma. A ridosso del centro restano comunque operative le edicole di via Strinella, dello Stadio Fattori e del Torrione.



