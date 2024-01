Dakar: guasti e salvataggi da star, i Totani tagliano traguardo

Il guasto iniziale alla macchina, il salvataggio del camion olandese di notte che li ha portati alla ribalta internazionale, la perdita d'olio dal differenziale e le conseguenti penalità, il servofreno rotto nelle ultime tre giornate di gara nulla hanno potuto di fronte alla determinazione di Tito e Silvio Totani che hanno completato la Dakar 2024, tagliando oggi il traguardo a Yanbu, in Arabia Saudita sulle rive del Mar Rosso.

Per i due fratelli aquilani la posizione in classifica è diventata persino secondaria: la loro è stata un'impresa considerando le caratteristiche della macchina con cui hanno gareggiato. Una Nissan Patrol GR Y62, 4.800 cc benzina, 6 cilindri, 320 cavalli, la più vecchia in gara, sicuramente l'unica a ponti rigidi.

Insomma, un mezzo d'altri tempi alla luce dei costosissimi prototipi che partecipano alle Dakar di oggi. I Totani - Silvio, pilota, e Tito, navigatore - si sono poi resi protagonisti di un episodio che li ha resi celebri ben oltre i confini nazionali: il salvataggio del camion di un equipaggio olandese, che si era ribaltato tra le dune e loro, con un'abile manovra, sono riusciti a raddrizzare al buio della notte.

"Il nostro obiettivo, anche stavolta, era arrivare in fondo e lo abbiamo raggiunto, senza alcuna velleità di classifica - commentano a caldo i due in gara con il numero 271 -. Già dalla partenza ci eravamo resi conto che il risultato di completare la gara poteva essere irraggiungibile e nessuno può immaginare cosa ci sia costato e gli sforzi e le fatiche che abbiamo dovuto sostenere".

L'equipaggio dei Totani è nella lista dei "finisher", cioè coloro che hanno concluso la gara senza tempo finale. Un risultato considerato eccezionale se si pensa che questa edizione del celebre rally è stata pensata più difficile rispetto alle scorse e molti piloti non sono riusciti ad arrivare alla fine, tra cui pluricampioni.



