All'Aquila 3mila visitatori al percorso su Tolkien

Sono stati oltre 3mila i visitatori all'Aquila del percorso espositivo multimediale dedicato a J.R.R. Tolkien. Un'iniziativa, dal titolo 'Potere degli Anelli', concepita per raccontare il mondo dell'autore de 'Il Signore degli Anelli' attraverso plastici, libri, giochi, grafiche e disegni.

Assieme alle opere di Alessia Di.Diggi, sono stati proposti degli allestimenti realizzati dal maestro Giuseppe Rava (che per la prima volta si è cimentato con l'immaginario tolkieniano) e dall'artista aquilano Domenico Impelluso: attraverso la pittura, la scultura e il modellismo, gli appassionati hanno visto materializzarsi alcune delle scene e dei personaggi più iconici dell'opera del professore di Oxford. Il tutto è stato corredato da panelli illustrativi delle radici culturali dell'opera di quello che è a tutti gli effetti uno degli ultimi demiurghi.

Questa iniziativa si sviluppa a cavallo di due anniversari: i 50 anni dalla morte di Tolkien (2023) e i 70 dalla prima edizione de 'Il Signore degli Anelli' (1954) e proprio per questo verrà proposta (nei prossimi mesi) anche in altre location (tra queste Pescara, Roma e di nuovo L'Aquila).

Alla realizzazione, su idea di Salvatore Santangelo, hanno dato il loro contributo L'Aquila che Rinasce, Gente e Territori, Light'sOn, Mokona's, Studio Comunico e gli alunni della Roma Film Academy, inoltre la mostra è sostenuta anche da un contributo del Fondo Psmsad dell'Inps dedicato alla promozione di progetti culturali.



