Giornata migranti, proiezioni e progetti sociali all'Aquila

In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dei migranti l'Arci ha organizzato una serie di iniziative volte a sensibilizzare la comunità locale.

In mattinata è stata proiettata in alcune scuole tra cui il Cpia (Centro provinciale istuzione adulti) la pellicola 'The Jungle' di Cristian Natoli, un documentario che narra storie commoventi di partenze e permanenze, offrendo uno sguardo intimo sulle esperienze dei migranti.

Nel pomeriggio, nella sala conferenze della Cgil L'Aquila, è prevista la presentazione del progetto 'Riso, Rifugiati, imprenditorialità, solidarietà', un'iniziativa volta a incentivare accoglienza e collaborazione. Il progetto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con il fondo dell'otto per mille nell'ambito dell'intervento 'Assistenza ai rifugiati', mira a garantire opportunità di integrazione socio-lavorativa ai migranti sul territorio.

Il cuore del progetto consiste nel supporto all'attività imprenditoriale fra gli stranieri, a partire dal potenziamento della conoscenza della lingua italiana, elemento cruciale per favorire l'inclusione e la comunicazione efficace. Oltre a questo, è stato preparato un pacchetto informativo mirato all'accompagnamento per l'avvio di imprese gestite da rifugiati.

Questo include un supporto completo per l'elaborazione del progetto imprenditoriale, dalla fase di ideazione fino alla sua concretizzazione.

Il progetto prevede la selezione di almeno due idee imprenditoriali potenzialmente di successo, a cui sarà destinato un accompagnamento specifico e un contributo finanziario per agevolare l'avvio dell'impresa. Questo approccio mirato non solo offre una valida opportunità di occupazione, ma promuove anche l'autonomia economica e l'integrazione sociale dei rifugiati.





