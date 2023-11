Liberazione,generale polacco Anders commemorato nelle Marche

Un parco intitolato al generale Wladyslaw Anders e al 2/o Corpo d'Armata polacco a Loreto (Anona) e una nuova esposizione dedicata all'esercito guidato da Anders a Loro Piceno (Macerata): questi i luoghi in cui è stata onorata la memoria del comandante polacco che grazie al sacrificio dei suoi soldati durante la Seconda Guerra Mondiale diede un contributo fondamentale alla liberazione dell'Italia.

Presente alle cerimonie la figlia del generale, Anna Maria Anders, oggi ambasciatrice di Polonia in Italia.

Il 2/o Corpo d'armata si costituì alla fine del 1943 nella vallata del Sangro, in Abruzzo, come parte integrante dell'8/a armata britannica. Dopo avere conquistato Montecassino, l'esercito polacco integrò la gravi perdite riportate con i volontari della Brigata Maiella, patrioti abruzzesi, liberando poi in successione Loreto, Ancona e Bologna. Nei quattro cimiteri di guerra polacchi (Montecassino, Casamassima, Loreto e Bologna) riposano le spoglie di oltre quattromila soldati.

A Loreto il parco di via Trieste è stato intitolato ai soldati polacchi e al loro comandante grazie all'iniziativa degli studenti del locale Ic 'Solari'. Gli alunni della 3A della scuola media, alla fine di un percorso di ricerca, hanno voluto così rendere omaggio al generale Anders e agli oltre 1.100 soldati che riposano a Loreto. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Moreno Pieroni, la console onoraria della Repubblica di Polonia nelle Marche Krystyna Gorajski e la numerosa comunità polacca tra cui le suore che si occupano del cimitero polacco.

La città di Loro Piceno ha ospitato invece l'inaugurazione di una esposizione dedicata all'esercito di Anders, entrata a far parte del Museo delle Due Guerre mondiali. La nuova ala ha potuto vedere la luce grazie al curatore del museo, Luca Cimarosa; molti gli oggetti donati dalla famiglia del colonnello polacco Antoni Mosiewicz, ultimo superstite della Battaglia di Montecassino, morto nel 2018 a Loro Piceno. L'ambasciatrice Anna Maria Anders ha consegnato a Pierpaolo Sediari, ex vicesindaco di Ancona, l'onorificenza 'Bene Merito' attribuita dal ministro degli Esteri Zbigniew Rau per l'impegno nello sviluppo dell'amicizia tra Italia e Polonia.



