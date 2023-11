G7, Pomilio Blumm vince gara per incontri tra ministri

L'organizzazione delle riunioni del G7 è stata affidata alla Pomilio Blumm: la società pescarese si è aggiudicata il lotto 2 della gara da 13 milioni di euro per i servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione degli incontri dei ministri.

Una vetrina prestigiosa, dinanzi ai rappresentanti dei Governi di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, e Stati Uniti, che non è nuova per l'azienda guidata da Franco Pomilio. Nel 2021 l'agenzia di comunicazione istituzionale ha curato l'organizzazione delle riunioni del G20, tra cui quella iconica a Roma, al Colosseo, riaperto per l'occasione dopo un lungo restauro; già nel 2017 aveva seguito le attività del G7 per cultura, ambiente, agroalimentare e pari opportunità.

Non sono state ancora svelate le città che ospiteranno in Italia i singoli vertici: i summit coinvolgeranno una dozzina di delegazioni tra componenti del G7, dell'Unione Europea e di altri paesi e organizzazioni internazionali.

"Siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida per il prossimo anno - spiega il presidente dell'agenzia Franco Pomilio - dopo aver raggiunto grandi traguardi nel 2023 con attività in tutto il mondo che stanno accompagnando il processo di espansione dell'agenzia a livello internazionale col potenziamento di molti uffici aperti all'estero, per i quali stiamo attivando ricercando nuove figure professionali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA