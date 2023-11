Confindustria Chieti Pescara, ecco i Campioni di Innovazioni

Sei i premi "Campioni di Innovazioni 2023" assegnati nell'ambito della decima edizione di InnovAzioni, Festival nazionale dell'Innovazione, organizzato dalla Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara e incentrato quest'anno sui temi dell'intelligenza artificiale.

La Tcm srl di San Salvo è stata premiata, dallo sponsor Audi - Pasquarelli Auto, per il progetto Abz: stampante Fdm per grandi formati con processi di produzione innovativi. La Eworking srl, di Pescara, con un progetto che personalizza la formazione in base alle preferenze cognitive e di apprendimento di ogni utente attraverso un metodo scientifico, automatizzato con algoritmi e ottimizzato soluzioni di ingegneria cinematografica, è stata premiata dallo sponsor Cyberoo. La Ganiga Innovation srl di Pisa, premiata dallo sponsor Skilla, ha brevettato e inventato un cestino smart che comunica col cittadino, differenzia in automatico i suoi rifiuti e crea, grazie all'intelligenza artificiale, statistiche e dati su sprechi e tipologie di rifiuti.

Lo sponsor Metamer ha scelto Safety environmental engineering srl, di Palermo, che ha sviluppato una tecnologia per migliorare l'uso dell'energia sostenibile rendendola più efficiente e durevole monitorando lo stato di manutenzione dei pannelli solari. Lo sponsor Maico ha premiato Willeasy srl, di Udine, che introduce soluzioni tecnologiche innovative che porteranno a un cambiamento nel modo di vivere e di spostarsi delle persone, rendendo il futuro più inclusivo, migliorando la conoscenza della effettiva accessibilità dei luoghi. Lo sponsor GI Group ha premiato, infine, Involve Group srl, di Como, con LoonHive, il progetto per creare una costellazione di sonde stratosferiche adatte a missioni prolungate che garantisce una flessibilità e velocità di operazione maggiore rispetto ai lanci di palloni singoli e anche completamente sostenibile.

Il Comune di Pescara, inoltre, ha assegnato un premio alla Startup Invent Solution srl, di Benevento, che realizza parcheggi intelligenti per disabili: aiuta a tenere liberi gli stalli attraverso la tecnologia e aiuta i disabili a trovare il primo posteggio libero nelle vicinanze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA