Calcio: Avezzano, arriva l'ex Lazio Onazi

Gran colpo di mercato per l'Avezzano (serie D girone F). Il centrocampista nigeriano Ogenyi Eddy Onazi, 30 anni ex Lazio, 53 presenze con la Nazionale Nigeriana e una Coppa d'Africa vinta, ha infatti firmato oggi un contratto biennale con la società marsicana. Il calciatore dal prestigioso palmares, come annunciato dalla società nei giorni scorsi, entra quindi a far parte della squadra di mister Ferazzoli. Nei prossimi giorni sarà ad Avezzano per aggregarsi con i compagni di squadra. Difficile però una convocazione per l'atteso derby di domenica a L'Aquila.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA