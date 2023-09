'Performative', Giuli, così il MAXXI si connette con L'Aquila

Gli esperimenti acustici di Olga Kozmanidze hanno aperto la terza edizione del festival Performative, la tre giorni d'arte, danza, musica e movimento promossa dal MAXXI L'Aquila in collaborazione con Accademia di Belle Arti e Conservatorio del capoluogo abruzzese, con il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), di Comune dell'Aquila e Regione Abruzzo che patrocinano la manifestazione.

Kozmanidze, vincitrice della prima edizione del Premio Performative, ha proposto 'Self-reversing' a cura di Sibilla Panerai: una sperimentazione sonora nel tentativo di potenziare la vocalità femminile, inventando un nuovo valore del linguaggio a partire da uno dei canti contenuti in canti e racconti dei contadini d'Abruzzo dell'antropologa Omerita Ranalli.

In apertura di manifestazione gli interventi degli organizzatori a partire dal presidente della Fondazione MAXXI, Alessandro Giuli, e dal direttore del MAXXI L'Aquila, Bartolomeo Pietromarchi, insieme al presidente dell'Accademia delle Belle Arti, Rinaldo Tordera, e all'assessore al Turismo del Comune dell'Aquila, Ersilia Lancia.

"Questa terra - ha detto Giuli - ha bisogno di mostrarsi per quello che è, non soltanto come il risultato di tanti processi di ricostruzione post-sisma, il cui risultato è comunque già tangibile. Con Performative 03 il MAXXI L'Aquila dimostra la sua volontà di connessione con il territorio, di radicarsi in una comunità, di rendere universale il linguaggio dell'arte. C'è qui un tessuto connettivo che non ha mai smesso di palpitare". Alle parole di Giuli hanno fatto eco Tordera e Pietromarchi affermando un importante trend di crescita delle iscrizioni nell'Accademia delle Belle Arti.

"Grazie ad appuntamenti come Performative - ha confermato Tordera - siamo riusciti a recuperare la piena fruibilità del teatro dell'Accademia".

Pietromarchi dal canto suo ha ricordato l'aspetto trasversale di un festival "che crea una sintesi tra i linguaggi di danza, teatro, performance e musica". Il festival prosegue fino a sabato, coinvolgendo una ventina di nomi importanti nel settore.





