A L'Aquila riapre la Galleria Italia a 14 anni dal sisma

La storica Galleria Italia torna a vivere a quattordici anni dal terremoto grazie all'investimento dell'azienda privata 2bite. La compagnia aquilana, specializzata in telefonia e nella fornitura di servizi internet, ha acquistato nei mesi scorsi l'area commerciale della Galleria, ad esclusione della Sala Baiocco e dell'Albergo Italia, in un luogo di pregio storico e culturale che insistono su Corso Vittorio Emanuele II.

Proprio in questi giorni, con la mostra di arte Contemporanea 'Luco' - a cui sono stati concessi i locali in comodato d'uso - la Galleria ha riaperto i battenti in uno spazio che un tempo è stato uno dei luoghi più frequentati dal maestro Teofilo Patini.

"La città ha ripreso appieno la sua vita e vedere gli immobili che ne hanno fatto in qualche modo la storia fermi ci dispiaceva - affermano i tre soci di 2bite, Fabrizio Fiore Donati, Tullio Gabriele e Andrea Marcotullio -. La Galleria Italia ha rappresentato a lungo un luogo simbolo della città, noi abbiamo scelto di acquisirla e restituirla all'Aquila e agli aquilani, perché possano tornare a viverla come facevano un tempo".

"La riapertura sta avvenendo gradualmente - aggiungono - abbiamo voluto ripartire dalla cultura e fare in modo che tutti, entrando a visitare la mostra Luco, possano coniugare la visione delle opere d'arte a quella dell'opera architettonica. Tra qualche giorno diventerà anche un'area commerciale, come era nella sua natura pre-terremoto". Aprirà, infatti, lì lo store ufficiale dell'Aquila 1927, insieme ad altre importanti attività aquilane.



