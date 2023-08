Paesaggi sonori Lucrecia Dalt apre i concerti di agosto

Aumentano gli appuntamenti in cartellone nei mesi di agosto e settembre per l'ottava edizione della rassegna Paesaggi sonori, il festival di musica e paesaggio ambientato e diffuso nei teatri naturali d'Abruzzo.

Domenica 6 agosto, alle 18, è in programma il concerto al tramonto della compositrice e sperimentatrice colombiana Lucrecia Dalt a 1.382 metri di altitudine a Piano di Fugno (L'Aquila) nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Lucrecia Dalt plasma con audacia e personalità le proprie canzoni, stilisticamente affini a son, bachata, rumba e bolero, ma ne rallenta le ritmiche, scomponendo la tradizione in fattori primi e reingegnerizzandola attraverso l'innesto di dinamiche elettroniche, preservando sempre uno spiccato rispetto per la storia della propria terra. Così facendo, ottiene suoni moderni dal sapore antico, arrangiati con grande cura dei particolari.

Prima del concerto, Paesaggi Sonori propone di partecipare anche alla sessione di meditazione guidata 'In ogni senso' (un viaggio attraverso gli organi di senso) organizzata da Om Shanti Yoga Connection, condotta da Milvashanti e compresa con il biglietto.

'In ogni senso' è anche il claim dell'edizione 2023 che sottolinea l'intento di creare un'esperienza completa che va oltre l'ascolto della musica.

Questi gli altri appuntamenti in programma: domenica 13 agosto, concerto al tramonto del duo sperimentale dei Paesi Bassi Spill Gold sempre a Piani di Fugno. Il giorno seguente sarà la volta di Niccolò Fabi che torna a suonare per la rassegna a Forca di Castiglione - Tornimparte (L'Aquila), in un concerto già sold out.

Sabato 19 agosto ci sarà uno 'Slow rural concert' del batterista, compositore e musicista sperimentale Andrea Belfi nel Teatro del Grano di Pollinaria (Pescara). Domenica 10 settembre, l'area archeologica di Peltuinum a Prata d'Ansidonia (L'Aquila) ospiterà invece il concerto del producer e musicista danese Trentemoller insieme alla sua band. Info: paesaggisonori.abruzzo@gmail.com - 328.2822781. Biglietti sul circuito CiaoTickets.



