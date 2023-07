Studio Gimbe, nel 2021 Abruzzo 'promosso' su Lea

In Abruzzo, nel 2021, il punteggio totale degli adempimenti della Regione ai Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), ovvero le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket, è di 215,5, a fronte di un punteggio massimo pari a 300. Ad analizzare i dati è la fondazione Gimbe, secondo cui l'Abruzzo si posiziona 12/ma tra le regioni e province autonome e risulta adempiente secondo il Nuovo Sistema di Garanzia (Nsg).

Rispetto al 2020, anno in cui la regione è risultata inadempiente, emerge dall'analisi, nel 2021 i punteggi della Regione sono migliorati (+21). In dettaglio, dalla valutazione dei 22 indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia (Nsg), suddivisi in tre aree (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale ed assistenza ospedaliera), la Regione si colloca: 14/a per l'area della prevenzione, 12/ma per l'area distrettuale e 15/a per l'area ospedaliera.

A livello nazionale, le realtà più performanti sono Emilia Romagna (281,2 punti), Toscana (274,5) e Provincia autonoma di Trento (268,4), mentre agli ultimi posti ci sono Sardegna (169,7), Calabria (160) e Valle d'Aosta (147,2).



