Pescara Liberty Festival, 3/a edizione nel segno di Rendine

Nel segno di Sergio Rendine, compositore scomparso lo scorso aprile, ideatore e direttore artistico delle prime due edizioni: Pescara Liberty Festival torna quest'anno nel ricordo e sulle tracce segnate dal maestro.

Quattro le serate della nuova edizione da lunedì 24 a giovedì 27 (ingresso gratuito alle 21) con un percorso di parole e musica in programma all'Aurum.

A fare da filo conduttore un'interpretazione, diffusa su ciascuna delle quattro serate, di un testo di Pasquale Panella, tratto dall'opera di Gabriele D'Annunzio. Una libera riduzione in versi litmici della novella 'La contessa di Amalfi'.

Nell'adattamento di Panella, il Vate si traveste da novela e interpreta tutti i personaggi: un don Giovanni tinto e lucido d'olii cosmetici, una diva paffuta, una cameriera dai capelli rossastri, è anche il proprio rivale in amore o addirittura un teatro, è il pubblico, è gente che balla.

La voce narrante è dell'attore Andrea Bosca, mentre la mise en espace è di Eleonora Paterniti che ha assunto la direzione artistica del festival.

"Non è stato facile ripartire dopo la morte di Sergio - ha detto quest'ultima alla presentazione al Comune di Pescara - ma siamo qui con lui e per lui perché questo è il suo e il mio desiderio: essere qui in preghiera e in festa della musica, del canto, della parola, del suono, del ritmo e del tempo, non solo musicale, il tempo del tango, della milonga, del jazz, del blues, del boogie woogie".

Protagonista della serata d'apertura, la star del violino Alessandro Quarta, insieme all'orchestra Bruno Maderna per un omaggio ad Astor Piazzolla. Martedì 25, spazio alla musica popolare con Luca Rossi e alla sua tammorra con ballate, racconti e serenate. Nella stessa serata, Peppe Servillo con il Solis String Quartet presenteranno 'Carosonamente'. Mercoledì 26 luglio Antonio Sorgentone salirà sul palco in 'Volevo fare l'americano' . Serata conclusiva con lo spettacolo 'It had better be Henry Mancini' con Cristiana Polegri e la Roberto Spadoni ensemble. Ospite speciale Stefano Fresi.



