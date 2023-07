Al via il Pinewood con Guè, Lazza, Verdena e Articolo 31

Conto alla rovescia all'Aeroporto dei Parchi dell'Aquila per l'edizione 2023 del Pinewood Festival, kermesse di riferimento per la scena Indie-pop in programma nel weekend. Tre giorni di live su tre palchi distinti per 10 ore di musica dal vivo a toccare tanti gusti. Il tutto, accompagnato da talk, interviste e momenti stand-up comedy.

Domani, venerdì 14 luglio, il via ufficiale alle 15 con il dj set di Effe_Raschi, dal Red Bull Stage. Ogni pomeriggio, dal Circus Stage, il palco secondario l'emittente No Name Radio organizzerà dei confronti in diretta con alcuni dei protagonisti. Proprio da qui, nel palco allestito in un tendone da circo, alle 17.10 si esibirà Yasmina e alle 18 sarà la volta di Arssalendo. Alle 19 partiranno i concerti degli headliner dal Main Stage con Shari, Nello Taver (dalle 19.50), Guè (dalle 21) e Articolo 31 (22.45). Dopo la mezzanotte si torna al Circus Stage con i dj set targati Miles e Indiemen.

Sabato si riparte alle 12 proprio con Indiemen dal Red Bull Stage. Nel pomeriggio, all'ombra del Circus, sarà la volta di Bartolini (16.30) e Voina (17.30). Dalle 18.30, sono attesi i big sul Main Stage con Rose Villain, Levante (dalle 19.20). In serata spazio al rock alternativo dei Verdena (dalle 20.40), prima del finale con Salmo (dalle 22.40). Indiemen è chiamato a fare gli straordinari anche con un dj set conclusivo che anticiperò l'esibizione di Okgiorgio.

Domenica, in apertura ci sarà il dj set di Vale Esse, mentre nel pomeriggio Gbresci (16.20) e Vale Lp (17.15) sono attesi al Circus Stage. Gli ospiti del palco principale si esibiranno in questo ordine: Big Mama (ore 18), Bnkr44 (19.20), Rosa Chemical (20.50), Lazza (22.20). Sempre targato Bnkr44 il dj set finale al Circus da dividere con Lorenzo Baglioni. Gli organizzatori attendono fino a 18mila persone, sperando di replicare il successo dello scorso anno.



