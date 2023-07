Beach volley, a Montesilvano 3 tappe del campionato italiano

(ANSA) - MONTESILVANO MARINA, 04 LUG - A Montesilvano (Pescara) il Campionato Italiano Assoluto di beach volley da oggi al 9 luglio: la tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto Gold (7-9 luglio) e delle categorie under 18 (3-4 luglio) e under 20 (5-6 luglio). Gli eventi sono stati presentati dal sindaco Ottavio De Martinis, dall'assessore allo Sport Alessandro Pompei e dal presidente della Fipav abruzzese, Fabio Di Camillo. Presenti in collegamento streaming la consigliera federale Chiara Di Iulio e il coordinatore dell'attività territoriale Fipav Beach Volley Fabio Galli. Il Campionato Italiano Assoluto, 30/a edizione, sarà costituito da tappe in tutta Italia fino a metà settembre, data in cui verranno assegnati i tricolori di tutte le categorie.

Negli eventi "Gold" la federazione ha messo in palio anche la Coppa Italia, a Montesilvano, quindi, si assegneranno i punteggi per i titoli nazionali. Al Campionato Italiano Assoluto potranno partecipare anche atleti provenienti da federazioni straniere.

Nelle tappe del Campionato Italiano Assoluto "Gold" di Palinuro e Montesilvano ai vincitori andranno 24mila euro totali (12mila euro per ciascun tabellone).

Soddisfatto il sindaco Ottavio De Martinis: "La nostra Montesilvano sta ospitando una delle tre tappe più importanti in Italia degli Assoluti di beach volley, motivo di orgoglio per l'amministrazione comunale e l'intera città. Il nostro territorio si è rivelato ideale per eventi sportivi e in questi anni sono state numerose le manifestazioni ospitate, in sintonia con le federazioni italiane delle varie discipline". Fabio Galli (coordinamento Fipav) ha illustrato i dettagli tecnici: "Per l'under 18 scenderanno in campo 22 atleti maschili e 15 atlete femminili, 35 le coppie dell'under 20, che inizieranno a gareggiare da mercoledì. Per gli assoluti saranno 68 le coppie a contendersi la tappa nazionale, 34 nel maschile e 34 nel femminile. Arriveranno a Montesilvano in tantissimi, calcolando giocatori e tecnici delle tre categorie e i familiari delle coppie di atleti: oltre 1.000 persone. Le partite si giocano su 6 campi, 4 da gioco e 2 da riscaldamento. Le tribune potranno ospitare fino a 500 posti, oltre ad altri 300 per gli ospiti".

