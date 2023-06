"Teatro aperto", a Sulmona visita guidata al 'Maria Caniglia'

(ANSA) - SULMONA, 07 GIU - Dopo il successo dell'ultimo appuntamento torna "Teatro aperto - viaggio dietro le quinte del teatro Maria Caniglia" a Sulmona domenica 18 giugno. La visita guidata è a cura di Roberto Carrozzo, esperto in materia teatrale, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle bellezze, delle peculiarità e delle curiosità racchiuse all'interno del Caniglia, teatro-gioiello d'Abruzzo. La visita partirà alle 16 da Piazza XX Settembre, sede dei due teatri storici di Sulmona, il Teatro Caracciolo e il Teatro Comunale nel Collegio dei Gesuiti, per poi proseguire all'interno del Teatro "Maria Caniglia". La giornata è organizzata e promossa da Meta Aps ed è patrocinata dal Comune di Sulmona. Con Teatro Aperto i partecipanti saranno guidati in un percorso nello spazio e nel tempo corredato da piccole pillole artistiche e dalla testimonianza professionale del macchinista del teatro che, grazie alla sua pluriennale esperienza e appassionato servizio, insieme al suo staff, rende possibile la messinscena di ogni singolo spettacolo. Meta Aps propone, dunque, un viaggio alla scoperta di un luogo che regala meraviglia. (ANSA).