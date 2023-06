Al Galilei di Pescara finale 3°Hubruzzo Debate Championship

(ANSA) - PESCARA, 06 GIU - "Comunità energetiche" è il tema su cui si svolgeranno le fasi finali dell'Hubruzzo Debate Championship 2023, 6-7 giugno al Liceo Galilei di Pescara, da cui verranno fuori tre vincitori che passeranno alla fase nazionale. La Cerimonia di premiazione 8 giugno, ore 15, Sala consiliare della Provincia di Pescara. Il torneo che è organizzato dalla Fondazione Hubruzzo, in collaborazione con la Società Nazionale di Dibattito Italia (Sezione Abruzzo) e l'Associazione RATI (Rete Abruzzesi per il Talento e l'Innovazione), porta per la il terzo anno consecutivo questo campionato di prestigio internazionale nelle scuole abruzzesi.

16 squadre coinvolte provenienti da tutto Abruzzo. Il Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Pescara ospita il torneo per due giorni (6-7), dalle ore 14 alle 19, ha conquistato, a maggio scorso, ha vinto le Olimpiadi Nazionali in lingua inglese. "Il Competitive debate è riconosciuto per la sua capacità di affinare numerose competenze essenziali per la vita" dice Marcello Vinciguerra della Fondazione Hubruzzo. "Coinvolge gli studenti nel pensiero critico e creativo, sfidandoli a esaminare le questioni da diverse angolazioni, a ideare soluzioni innovative e a giustificare le loro prospettive. L'attività del debate favorisce anche la cooperazione, in quanto i partecipanti ai dibattiti lavorano in team per collaborare, elaborare strategie e presentare argomentazioni unificate. Infine, come esercizio comunicativo, il debate migliora la capacità degli studenti di articolare i pensieri in modo chiaro, di ascoltare attivamente e di rispondere in modo ponderato". Alla cerimonia di premiazione dei tre finalisti parteciperanno, tra gli altri: Raimondo Castelluccio direttore Fondazione Hubruzzo, Marcello Vinciguerra Fondazione Hubruzzo, Ottavio De Martinis presidente della Provincia di Pescara, Marcello Antonelli presidente del Consiglio comunale di Pescara, Alessandra Berghella vicepresidente Coni Abruzzo, Rosanna Buono delegato Ufficio Scolastico Regionale. Tra le scuole partecipanti: il De Titta-Fermi di Lanciano, il Mattioli di Vasto, il G. B. Vico di Chieti, l'Algeri Marino di Casoli, il Galileo Galilei di Pescara. (ANSA).