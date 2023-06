Borgo Pacentrano vince l'edizione 2023 della Cordesca

(ANSA) - SULMONA, 05 GIU - E' il Borgo Pacentrano il vincitore della Cordesca, la Giostra Cavalleresca dei bambini che si è svolta nel fine settimana a Sulmona (L'Aquila). Il sodalizio ha battuto nella doppia finale, che ha visto protagonisti prima i cavalieri delle scuole elementari e poi quelli delle medie, Porta Filiamabili, conquistando il palio del ventennale. Lo ha fatto in un'edizione finalmente senza restrizioni, un'edizione in cui i colori e l'allegria dei bambini hanno avuto la meglio anche sulla pioggia che ha costretto al riparo per qualche minuto i piccoli figuranti, ma non ha fermato le gare.

A decretare il successo del borgo Pacentrano su Filiamabili, a parità di vittorie ottenute sul campo di gara dello stadio 'Pallozzi', è stato l'anello in più conquistato nelle finali dai campioni in carica. Terzo gradino del podio per il Sestiere di Porta Bonomini, giunto in semifinale insieme anche al Sestiere di porta Manaresca. Ai vincitori di Pacentrano è andato il palio realizzato dall'artista Sascha Tullio.

Sul campo di sfida, dopo le gare, solo il tempo di una foto, tra lacrime e sorrisi, sotto il vessillo. La cerimonia di consegna ufficiale si è tenuta in piazza Garibaldi, durante la festa della Cordesca alla presenza del sindaco della città, Gianfranco Di Piero, del presidente della Giostra, Maurizio Antonini e del presidente della Fondazione Carispaq, Mimmo Taglieri. (ANSA).