Bambini in gara a Sulmona, fine settimana con la XX Cordesca

(ANSA) - SULMONA, 03 GIU - Torna a riempire le strade e le piazze di Sulmona con le bandiere e i colori che la caratterizzano da vent'anni la Cordesca, la Giostra cavalleresca dei bambini. Oggi e domani due giorni di festa in cui i bambini avranno modo di divertirsi nella tradizionale corsa all'anello che assegnerà il Palio della XX edizione. Quest'anno il Palio, che sarà svelato nel corso della prima giornata di gare, è stato realizzato da Sascha Tullio. Un'opera ricca di colori su fondo giallo in cui sono evidenziati i principali simboli della Giostra cavalleresca e alcuni scorci storici della città.

Nel pomeriggio il corteo prenderà le mosse alle 16 da piazza Plebiscito per poi raggiungere lo stadio Pallozzi. Le gare eliminatorie si svolgeranno con gli stessi accoppiamenti che ci sono stati nell'edizione della Giostra cavalleresca di Sulmona 2022. Domani, dopo il corteo, seconda fase delle eliminatorie e a seguire semifinali e finali. Al termine la cerimonia di premiazione alla presenza del sindaco Gianfranco Di Piero e del presidente della Fondazione Carispaq Mimmo Taglieri.

Tante le manifestazioni che faranno da cornice alla XX edizione della Cordesca. Durante le gare saranno esposti i 19 palii con i rispettivi vincitori che faranno rivivere la storia dei vent'anni. Prima dello svolgimento delle gare previsto un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna. (ANSA).