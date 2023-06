Campo di Giove, parco memoria per caduti I° guerra mondiale

(ANSA) - CAMPO DI GIOVE, 02 GIU - E' stato inaugurato questa mattina nei pressi della Chiesa di Sant'Eustachio di Campo Di Giove il parco della memoria dedicato ai caduti delle prima guerra mondiale. Un iniziativa che ripercorre la storia di Campo di Giove che già nel 1921 aveva dedicato quel luogo del paese alle vittime della Grande Guerra posizionando per ogni caduto un effigie nominativa in legno e un albero nel viale. Durante la seconda guerra mondiale le effigi sono andate distrutte per mano dei nazisti ma il loro ricordo e' rimasto vivo nella memoria di molti paesani che lo hanno tramandato fino ai nostri giorni.

"Oggi il Parco della Rimembranza voluto dai nostri avi torna a Campo di Giove con targhe in metallo che riportano i nomi dei caduti a testimonianza perenne del sacrificio fatto dai compaesani durante la guerra in nome della libertà e dei valori della patria", commentano dall'amministrazione comunale. (ANSA).