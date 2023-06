"Musica nei cortili", torna rassegna dei "Solisti Aquilani"

(ANSA) - L'AQUILA, 01 GIU - Tre giorni di concerti con Musica nei cortili, la rassegna cittadina che si rinnova, per la terza edizione, sotto il titolo "La dolcezza ancor dentro mi suona", dedicata ad Antonietta Centofanti. La rassegna, che andrà avanti fino a domenica, è a ingresso gratuito. A ospitare i concerti saranno Palazzo Cappa-Cappelli e palazzo Dragonetti. I Solisti Aquilani suoneranno in trio, con Davide Moro, violino; Camila Sanchez Quiroga, viola; Simone De Sena, violoncello; e in quartetto con Federico Cardilli, violino; Luana De Rubeis, viola; Giulio Ferretti, violoncello; Ettore Maria Del Romano, clavicembalo. La direzione artistica dell'orchestra è affidata a Maurizio Cocciolito. Venerdì 2 giugno, nel cortile di palazzo Dragonetti doppio appuntamento alle ore 17 e 18:30. Sabato 3 giugno, cortile di palazzo Cappa-Cappelli, doppio evento ore 17 e 18:30 Domenica 4 giugno, cortile di palazzo Cappa-Cappelli concerto fissato alle ore 11:30. Tra le opere proposte nei tre giorni di concerto: Trio Satz in si maggiore di Schubert. Preludi e fughe K404a n. 2 e 4 di Mozart e Bach. Trio opera 53 in sol maggiore di Haydn. Sonata 3 in re min. per violino, viola e basso continuo di Resenmuller. Sonata I RV 40 per violoncello e basso continuo di Vivaldi. Sonata VIII per violino e basso continuo di Corelli. Hornpipe HRV 356 per violino, viola e basso continuo fi Handel. Sonata op. 6 n.15 per violino, violoncello e basso continuo di Macscitti. Sonata Polonese a 3 per violino, alto viola e basso di G. P. Telemann. (ANSA).