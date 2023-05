Begaj a Chieti, auspico crescita amicizia Italia-Albania

(ANSA) - CHIETI, 27 MAG - "È un grande piacere essere qui oggi: posso dire che la vecchia comunità degli arbereshe che c'è in Italia ed è venuta quattro secoli fa, e la nuova comunità di immigrati arrivati dopo gli anni Novanta, così come la comunità degli italiani che lavora e che vive in Albania, costituiscono un vero ponte che lega l'amicizia fra i nostri due Paesi e i nostri due popoli e io auspico che questo legame e questa amicizia crescano ulteriormente". Lo ha detto ai giornalisti il presidente dell'Albania, Bajram Begaj, uscendo dal palazzo della Provincia di Chieti. In un siparietto finale, Begaj ha poi ricordato di aver mantenuto la promessa fatta all'attuale vice sindaco di Chieti, Paolo De Cesare, cioè che avrebbe visitato il capoluogo teatino, una promessa fatta quando Begaj era ancora presidente designato. (ANSA).