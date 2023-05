Fine vita: Ass.Coscioni,Masci garantito risoluzione problemi

(ANSA) - PESCARA, 16 MAG - A due settimane dal termine ultimo per la raccolta di 5mila firme di cittadini abruzzesi sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare "Liberi subito", in tema di aiuto medico alla morte volontaria - una proposta che è aperta all'adesione di tutti i partiti, associazioni e sindacati - Marco Cappato, Tesoriere dell' Associazione Luca Coscioni, questa mattina ha fatto tappa anche a Pescara, dopo L'Aquila e Chieti, a sostegno della campagna di raccolta firme. In Piazza Italia è stato approntato il presidio per la raccolta firme: "Abbiamo - ha detto Riccardo Varveri , coordinatore della campagna Liberi Subito - raccolto dal primo marzo in Abruzzo oltre 4mila firme nonostante i week end di maltempo e alcune problematiche burocratiche. Il termine perentorio è quello del 29 maggio per raggiungere 5mila firme e nonostante alcuni problemi che abbiamo avuto il traguardo è assolutamente a portata di mano. Il sindaco di Pescara ci ha detto che si sarebbe prodigato per risolvere i problemi immediatamente". (ANSA).