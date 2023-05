A Ortucchio un flash mob contro ogni guerra

(ANSA) - L'AQUILA, 15 MAG - Un flash mob per chiedere che "le armi tacciano" in tutti gli scenari mondiali ha avuto luogo ad Ortucchio (L'Aquila). Un'occasione che ha messo a confronto bambini, ragazzi e adulti in una giornata ideata per promuovere i valori di amicizia e fratellanza, ma soprattutto quelli della pace e dei diritti umani.

Un'iniziativa sostenuta dall'amministrazione comunale del paese marsicano e dall'associazione onlus 'Help senza confini' che ha voluto rimarcare la volontà di dire no a qualsiasi forma di prevaricazione.

"Abbiamo voluto far sentire forte la nostra voce - ha spiegato il professor Francesco Barone, portavoce del Premio Nobel per la Pace Denis Mukwege - per rifiutare tutte le guerre e per contrastare ogni violenza nei confronti degli esseri umani. Gli organizzatori della manifestazione e i partecipanti hanno scelto la musica e la solidarietà per ribadire che le guerre sono tutte sbagliate. Per dire che le guerre sono il fallimento della ragione e dell'intelligenza dell'uomo. La pace è un valore prezioso che va difeso ogni giorno. Spetta a ciascuno di noi agire nell'interesse di tutti per il bene comune". (ANSA).