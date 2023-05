"Abruzzo Medioevale", eventi sulla storia di 4 Comuni marsicani

(ANSA) - AVEZZANO, 10 MAG - Coinvolge i comuni di Avezzano, Massa d'Albe, Pescina e Scurcola Marsicana il progetto 'Abruzzo Medioevale', presentato oggi nella sala consiliare del Comune di Avezzano, patrocinato dalla Regione Abruzzo e realizzato in collaborazione con Università La Sapienza di Roma, l'Università di Salerno e il Polo accademico di Chieti. "La serie di incontri, conferenze e rievocazioni - ha dichiarato il presidente della Commissione Cultura del Comune di Avezzano Nello Simonelli - daranno modo di riflettere sul fatto che la Marsica non è unicamente storia recente, fatta di 'cafoni', 'briganti' e 'contadini', senza dubbio rilevante e nota, ma la Marsica è anche la storia millenaria di popoli e costumi ormai scomparsi, di Longobardi, del Ducato di Spoleto, di Franchi, Saraceni, della Diocesi che proprio nel Medioevo nacque".

"L'idea è quella di una Marsica città territorio con il coinvolgimento itinerante di tutti i Comuni - ha dichiarato il consigliere regionale Simone Angelosante - Quest'anno si parte con Pescina, Massa D'Albe, Scurcola e Avezzano, vi sarà una serie di conferenze storico/scientifiche di altissimo livello in accordo con le Università. Gli interventi serviranno per una pubblicazione sull'identità storica della Marsica. In autunno poi chiusura annuale con il professor Cardini al Teatro dei Marsi".

Alla presentazione sono intervenuti anche il sindaco di Pescina Mirko Zauri, il sindaco di Scurcola Marsicana Nicola De Simone, il presidente e ideatore dell'evento Lorenzo Fallocco.

