Teatro, 'Il diritto alla felicità'in scena per la Riccitelli

(ANSA) - TERAMO, 15 APR - "Il diritto alla felicità", spettacolo di prosa fuori programma del cartellone Riccitelli, sabato 15 aprile al Teatro Comunale di Teramo, ore 20.30. Lo spettacolo è una produzione di Lucia Macale per Imago Film con Teatrando Giocando e Uao Spettacoli. Protagonista Pino Ammendola e un cast di otto attori, con la regia di Claudio Rossi Massimi.

Lo spettacolo, con il patrocinio del Comune di Teramo, arriva in teatro dopo aver conquistato 44 premi internazionali per il film da cui è tratto, una storia di amore e di amicizia in cui sono i libri i veri protagonisti.

Nella libreria di Libero, il personaggio portato in scena da Ammendola, scorre la vita tra amori, malinconie e sguardi rivolti al futuro. Al centro, il rapporto con il piccolo Essien, interpretato da Ludovico Puccinelli, giovanissimo divoratore di libri e amico, sponda e speranza di Libero. Il progetto è dedicato a Unicef a cui la produzione devolve una parte dei proventi. (ANSA).