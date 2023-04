Università Teramo: Ospedale Veterinario Didattico su Rai1

(ANSA) - TERAMO, 14 APR - L'Ospedale Veterinario Didattico dell'Università di Teramo sarà protagonista di un servizio tv in onda sabato 15 aprile su Rai 1, alle ore 12.30, all'interno della puntata di Linea Verde Life dedicata a Teramo.

L'Università di Teramo con il patrimonio culturale, integrato nel tessuto socio-economico del territorio sarà presente come punto di riferimento della città "che ha tanto da offrire a livello storico, paesaggistico ed enogastronomico, incastonata tra lo scenario maestoso del Gran Sasso d'Italia e il Mare Adriatico", si legge nella presentazione del programma. "Sarà l'occasione per raccontare un territorio in continua evoluzione attraverso la ricerca scientifica, la valorizzazione delle sue risorse e la sua alta capacità produttiva. Dall'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, dall'Ospedale Veterinario dell'Università di Teramo al Parco Marino del Cerrano e tante altre eccellenze". (ANSA).