Locasciulli incanta Parigi al Festival Canzoni&Parole

(ANSA) - PARIGI, 14 APR - Mimmo Locasciulli incanta Parigi: il cantautore abruzzese è andato in scena nella capitale di Francia nella prima serata del Festival "Canzoni&Parole 2023", che per il secondo anno consecutivo porta la musica d'autore italiana sulle rive della Senna. "Bonsoir, buonasera, siamo venuti qui a colonizzare la Gallia, come Giulio Cesare", ha ironizzato l'artista dalla quarantennale carriera, seduto al pianoforte con abito scuro e cappello, dinanzi al pubblico dei 'Trois Baudets', storico music-hall sulle pendici di Montmartre.

Sul palco, anche il figlio Matteo Locasciulli ad accompagnarlo al contrabbasso, insieme al pescarese Mattia Feliciani al sax, Carlotta Persico al violoncello e Estelle Diep al violino. 'Un pò di tempo ancora', 'Correre, baby', 'Svegliami domattina', 'Benvenuta'...le dolci sonorità e i testi del cosiddetto 'dottore della musica' - Locasciulli è anche medico chirurgo - hanno cullato il pubblico parigino fino all'ultimo commosso brano, 'Aria di famiglia', interpretato insieme al figlio e alla moglie ad applaudirlo dalla prima fila del music-hall nei pressi del Moulin Rouge e del Sacro Cuore. "E' bellissimo qui, perché c'è un'aria di famiglia", ha commentato il settantenne artista nato al Folkstudio insieme ad altri grandi della canzone italiana come Francesco De Gregori. Locasciulli alla città di Parigi dedicò una canzone, 'La Pioggia e l'esilio', una poetica suggestione della capitale di Francia ''tra ombrelli che corrono, taxi e metrò''. Originario di Penne, piccolo comune in provincia di Pescara ('la capitale du munnu'', ha scherzato in abbruzzese con il pubblico parigino), l'artista ha recentemente prodotto un brano in dialetto "Lu juste arvè", interpretato insieme a Setak. (ANSA).