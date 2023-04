Maltempo, Pasqua con neve e temperature in calo in Molise

(ANSA) - ISERNIA, 08 APR - Un'ondata di maltempo sta interessando l'intera provincia di Isernia, con temperature in calo e neve in tutti i paesi dell'Alto Molise dove si respira un'atmosfera più vicina al Natale che alla Pasqua. Il transito è regolare su tutte le strade, pochi episodi di automobilisti in panne perché sorpresi dalla nevicata improvvisa mentre erano in viaggio da Napoli verso l'Abruzzo. (ANSA).