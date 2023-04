Basket, a Pescara le Finali Nazionali Giovanili Under 15

(ANSA) - PESCARA, 08 APR - Pescara ospiterà, dal 28 maggio al 4 giugno prossimi, le Finali Nazionali Giovanili di Basket Under 15 organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro (Fip), in collaborazione con la società sportiva Amatori Pescara. In città arriveranno le 16 migliori squadre maschili italiane, oltre 350 atleti, accompagnati da staff e famiglie.

L'appuntamento torna in Abruzzo dopo 16 anni: nel 2006, fu organizzata dalla Fip, sempre sotto l'egida dell'Amatori Pescara, la Finale Nazionale Under 18 maschile.

Sei giorni, due impianti e 36 gare assegneranno il titolo di Campione d'Italia Under 15. L'edizione 2023, organizzata con la collaborazione del Comune di Pescara, della Provincia e della Regione Abruzzo, si terrà nel Pala Elettra e nel Pala Pepe, impianti affiancati che consentiranno a partecipanti e spettatori di assistere alle gare in continuità.

Sugli spalti per le finali la previsione è di almeno 1.000 persone presenti.

La cerimonia di apertura si terrà domenica 28 maggio con la presentazione delle squadre. Dal 29 al 31 maggio si giocheranno 24 partite, 8 per ogni giornata, che promuoveranno le vincenti di ogni girone ai quarti di venerdì 2 giugno. Seconda e terza classificata disputeranno uno spareggio secco, in programma giovedì, che completerà il programma delle Final Eight. Il tabellone tennistico ad 8 squadre stabilirà tra venerdì 2 e sabato 3 giugno le protagoniste della finalissima, che domenica 4 giugno assegnerà il titolo. (ANSA).