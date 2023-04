Siccità:Imprudente, Abruzzo non a rischio, falde stanno bene

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEI MARSI, 06 APR - "Abbiamo sotto monitoraggio costante tutto il sistema idrico ed irriguo abruzzese. Le nostre falde oggi non sono in pessime condizioni cioè non siamo in una situazione particolare e molto probabilmente siamo nelle condizioni migliori in Italia, naturalmente le condizioni climatiche influenzeranno questo dato". E' quello che dichiara il Vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente, durante l'inaugurazione del più grande centro di trasformazione e smistamento di finocchi in Europa, realizzato dall'azienda agricola il "lago d'oro" dei fratelli D'Apice grazie al finanziamento della legge 4.0, inaugurato questa mattina a San Benedetto dei Marsi (AQ) alla presenza del presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansante.

"Ci sono diversi piani di gestione per l'utilizzo dell'acqua; - continua Imprudente - è bene sottolineare che oggi c'è un consumo dell'acqua molto più spinto rispetto a quello degli anni passati, ci sono rotazioni di più culture durante l'anno, con più raccolti e quindi, una necessità di maggior consumo. La Regione in questi 4 anni nei consorzi di bonifica regionali al fine di migliorare sempre di più il servizio, ha finanziato quasi cento milioni di euro. Il progetto irriguo del Fucino - conclude Imprudente - è quasi pronto, stiamo andando avanti; nel frattempo manteniamo la situazione monitorata".

"Ieri in riferimento a questo problema - dichiara Giansante presidente nazionle di Confagricoltura - di siccità ho incontrato tutti e tre i ministri competenti, c'è necessita che oggi venga emanato nel consiglio dei ministri una posizione forte in cui si diano poteri al commissario e soprattutto che venga costituita questa cabina di regia con strumenti e con poteri al commissario in grado di risolvere il problemi".

(ANSA).