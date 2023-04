Imprudente, agricoltura strumento più importante Abruzzo

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEI MARSI, 06 APR - Il Governo regionale ha la consapevolezza che "l'agricoltura è lo strumento più importante per la crescita del territorio abruzzese. E' in crescita, e quando tutti parliamo di made in Italy dobbiamo anche ricordarci che servono politiche di sostegno. Fn qui non si erano mai fatte scelte strategiche, ma noi abbiamo cercato di invertire la rotta: in Abruzzo l'agricoltura è un assett strategico". Lo ha affermato con forza l'assessore all'agricoltura Emanuele Imprudente nel corso del suo intervento per l'inaugurazione del nuovo stabilimento dei fratelli D'Apice 'Lago d'Oro', che è il più grande impianto d'Italia per la trasformazione e lavorazione dei finocchi, con una produzione giornaliera di 150 tonnellate e a regime 180 addetti.

""Questa regione deve anche guardare all'internazionalizzazione, e deve investire sempre di più in promozione; basta con la demagogia che si sprecano soldi. Abbiamo investito nel Napoli a Castel di Sangro e ora vincono lo scudetto, il Giro d'Italia starà 3 giorni e non sarà solo i trabocchi: la promozione conquista i mercati, esattamente con al Vinitaly abbiamo presentato l'Abruzzo intero come brand e non un singolo territorio" (ANSA).