Sisma L'Aquila: le celebrazioni del 14/o anniversario

(ANSA) - L'AQUILA, 03 APR - È entrato nel vivo questa settimana il programma di commemorazioni del 14esimo anniversario del terremoto del 6 aprile 2009 con il concerto del pianista e violinista Andrzej Hanzelewicz a Casa Onna - una delle frazioni più colpite - dove è stata anche allestita una mostra alla memoria dell'artista Lia Garofalo. Mercoledì 5, nella chiesa del villaggio Map di Onna, è previsto il Rosario alle ore 20.30. Alle 21 ci sarà una messa in memoria di tutte le vittime del sisma. A seguire Via Crucis con lettura della preghiera scritta da Benedetto XVI per le vittime. Giovedì 6 aprile a Casa Onna ci sarà la presentazione del libro a cura di Giustino Parisse "Papa Francesco all'Aquila". C'è attesa per la fiaccolata nel capoluogo promossa dal Comitato familiari delle vittime, in collaborazione con il Comune. Il percorso si snoderà, a partire da mercoledì alle 21.30, lungo via XX Settembre, con breve sosta di fronte la Casa dello studente e si concluderà al Parco della Memoria. Lì, la ricercatrice turca Cansu Sonmez, dottoranda al Gssi, accenderà il braciere della memoria, prima che vengano scanditi i nomi delle vittime. Certa la partecipazione del sottosegretario Luigi D'Eramo, probabile quella dei sottosegretari Emanuele Prisco e Fausta Bergamotto.

Resta in piedi l'ipotesi di una visita di Giorgia Meloni, così come annunciato dal presidente della Regione, Marco Marsilio.

Alle 3.32 il rintocco dei 309 colpi della campana del Suffragio (Anime Sante) in piazza Duomo. Queste iniziative saranno precedute dalla Santa Messa celebrata dal Cardinale Giuseppe Petrocchi, sempre mercoledì alle 18 nella basilica. Alle 19.30 è previsto un momento di musica e preghiera sulle note di Bach.

Giovedì 6, alle 18, monsignor Antonio D'Angelo presiederà una celebrazione in Coena Domini. Giovedì alle 16.30 al Ridotto sarà presentato il docufilm "Le crepe della giustizia" a cura di Federico Vittorini, Rita Innocenzi, Matteo Di Genova, Agnese Porto, Alessandro Tettamanti, Stefano Ianni. Alla presentazione interverranno il giudice Marco Billi, la psicoterapeuta Ilaria Carosi, il giornalista Alberto Orsini, lo scrittore Alessandro "Chiappanuvoli" Gioia, il magistrato Claudio Di Ruzza, il medico Vincenzo Vittorini, la senatrice Ilaria Cucchi. (ANSA).