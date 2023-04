Gssi: scienza e società, incontro con Gaia Contu

(ANSA) - L'AQUILA, 30 MAR - La divulgatrice scientifico-filosofica Gaia Contu torna all'Aquila per una conferenza al Gran Sasso Science Institute su temi a cavallo tra scienza e società.

La scienza è davvero l'impresa neutrale e imparziale che viene raccontata? Si occupa davvero solo dei fatti oggettivi o può essere influenzata dalla collettività? Quesiti a cui la giovane divulgatrice scientifico-filosofica e collaboratrice di Rai Cultura, proverà a risponde a queste domande durante la conferenza "La scienza e l'illusione della neutralità.

Prospettive rivoluzionarie delle epistemologie femministe sulla costruzione di conoscenza".

Un appuntamento organizzato dal Comitato unico di garanzia (Cug) del Gssi. L'iniziativa, inserita nell'ambito delle iniziative promosse dal Gran Sasso Science Institute per Women in Science, è in programma martedì 4 aprile dalle ore 17 alle 19 nell'Auditorium del Gssi.

In apertura, i saluti istituzionali della rettrice del Gssi Paola Inverardi e l'intervento introduttivo della professoressa Elisabetta Baracchini, presidente del Cug al Gssi.

Presente da alcuni anni con il suo canale YouTube e sui principali social network Contu mostrerà, attraverso la lente delle epistemologie femministe e della costruzione sociale della conoscenza, come l'attività scientifica non possa essere facilmente scissa dalla società e dalla cultura in cui è situata, di cui riproduce assunzioni, obiettivi, ma soprattutto ingiustizie.

L'iniziativa è gratuita e aperta al pubblico. Per iscriversi si può scrivere a martina.dalmolin@gssi.it indicando il proprio nome e cognome e l'eventuale numero di partecipanti. Sarà inoltre possibile seguire la conferenza anche da remoto all'indirizzo: https://gssi.it/streaming. (ANSA).