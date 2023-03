Canti nel castello restaurato di Bussi con corale Gran Sasso

(ANSA) - BUSSI SUL TIRINO, 24 MAR - Proseguono i concerti di Musica in Tour, progetto della Società Aquilana dei Concerti "B.

Barattelli" per la circolazione musicale, con particolare attenzione sia all'interesse storico artistico dei luoghi sia nel far conoscere produzioni, giovani musicisti e realtà rappresentative della regione abruzzese. L'evento in programma domenica 26 marzo, con inizio alle 17, si svolge nel suggestivo Castello mediceo di Bussi sul Tirino (Pescara), recentemente restaurato dall'amministrazione comunale e che proprio in questi giorni viene messo a disposizione della comunità.

Per questa speciale occasione è stata coinvolta la Corale Gran Sasso dell'Aquila, storica e prestigiosa formazione, punto di riferimento in Italia e all'estero per l'esecuzione di brani del repertorio tradizionale abruzzese. Diretta da Carlo Mantini, la Corale Gran Sasso con i suoi colorati costumi e due fisarmonicisti, Paolo Bernabei e Nicolino Rantucci, all'interno del Salone del Castello presenta il programma "Atmosfere musicali abruzzesi e di altre regioni", con l'esecuzione dei brani celebri rappresentativi delle tre anime abruzzesi: i paesaggi naturali dalle montagne al mare, le tradizioni popolari legate alla realtà agropastorale e le serenate amorose. A questi si aggiungono canti di altre regioni con caratteristiche culturali e identità linguistiche riconoscibili, Sardegna, Veneto, Lazio, Trentino.

Il concerto è in collaborazione con il Comune di Bussi Sul Tirino, con il quale la Società Aquilana dei Concerti realizzerà anche altri eventi musicali all'interno del Castello. L'ingresso è libero. (ANSA).