Autismo: settimana di iniziative e incontri all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 24 MAR - Iniziative e progetti multimediali di sensibilizzazione al tema dell'autismo nella settimana che precede la giornata mondiale del 2 aprile. Questa la proposta promossa da "La Casa di Michele" e la Cooperativa sociale "Lavoriamo Insieme" che inaugurano oggi al Palazzetto dei Nobili una mostra fotografica e multimediale con scatti realizzati da alcuni utenti del Centro per l'Autismo la Casa di Michele. Alla presentazione dell'iniziativa Anna Calvarese, presidente del centro e responsabile della cooperativa, Rosario Sabelli, psicologo della stessa cooperativa, oltre a Enrico De Pietra, direttore di Radio Ciao. "Attraverso le iniziative di questa settimana - ha detto Sabelli - cerchiamo di raggiungere quante più persone possibili per condividere quelli che sono i punti di forza dei nostri ragazzi. Un percorso di consapevolezza che passa per la conoscenza".

Nella giornata di domani, c'è attesa per la presentazione all'Auditorium del Parco (due proiezioni nel pomeriggio) del documentario "Io ci provo" realizzato proprio dagli utenti della Casa di Michele con la regia di Francesco Paolucci. Nei giorni successivi il documentario, alla cui realizzazione ha contribuito anche l'ex pilone della nazionale di rugby, Andrea Lo Cicero, verrà proiettato in una scuola superiore della città e all'Università. "Anziché parlare di autismo - ha sottolineato la dottoressa Calvarese - abbiamo voluto far parlare l'autismo attraverso la viva voce dei nostri ragazzi".

Venerdì 31 marzo è in programma, invece, la la prima sessione del progetto "Plogging", attività fisica in cui si fa jogging con una piccola variazione, ossia delle rapidissime pause per chinarsi, raccogliere l'immondizia che si trova a terra e poi riprendere la camminata. La passeggiata prevede la partecipazione degli utenti della Casa di Michele e di chi vorrà unirsi al gruppo. La settimana terminerà sabato 1 aprile con una Cena Sociale il cui scopo è quello di raccogliere fondi per finanziare progetti che coinvolgo persone che rientrano nel disturbo dello spettro autistico. Durante la settimana verranno allestiti spazi informativi e verrà presentato il progetto radio "Fuori Frequenza". (ANSA).