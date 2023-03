Acqua: Cam,progetto scolastico in Marsica per sensibilizzare

(ANSA) - AVEZZANO, 21 MAR - "Una delle prerogative di questa amministrazione Cam è anche quella di sensibilizzare i ragazzi e gli adulti al corretto consumo di questo bene preziosissimo - dichiara il presidente dell'organismo di sorveglianza del Cam-spa Alfredo Chiantini - oggi con il progetto "Acqua Bene Comune" abbiamo creato un contatto con il futuro, sensibilizzando il presente. Inoltre questo progetto dà la possibilità ai tanti ragazzi di esprimersi, di essere ascoltati e soprattutto di creare, inventare, un qualcosa di bello. Nei prossimi giorni andremo proprio negli istituti scolastici a sensibilizzare i ragazzi spiegando il progetto acqua bene comune".

Per Chiantini il progetto è "per tutte le scuole primarie di primo grado marsicane. Dà la possibilità ai ragazzi di poter attivare la loro fantasia trattando però una tematica sempre più importante nei nostri giorni come l'Acqua. Le modalità di partecipazione sono diverse, attraverso: un disegno, un tema un video. Gli istituti e le classi verranno valutati da una commissione di esperti, che permetterà poi al Cam Spa di premiare i tre vincitori". (ANSA).