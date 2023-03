Damien Rice il 9 luglio a Pescara Jazz

(ANSA) - PESCARA, 14 MAR - Il cantautore irlandese Damien Rice sarà impegnato nel mese di luglio in Italia con vari appuntamenti, tra cui al Teatro D'annunzio di Pescara il 9 luglio alle 21 nell'ambito della celebre rassegna Pescara Jazz. Damien Rice è originario della County Kildare, in Irlanda.

La sua natura nomade lo ha portato a girare il mondo, imbracciando la chitarra e cantando per le strade. Nel 1999 si è trasferito in Toscana per alcuni mesi, per poi ritornare, pieno di nuove idee e arrangiamenti, in madrepatria per incidere il suo disco "O", registrato e autoprodotto a casa.

Nel disco, Rice suona chitarra, piano, basso, clarinetto e percussioni, irradiando un'intensa energia positiva e comunicando una delicata sensibilità che rende il suo personaggio sincero e poco costruito. "O" racchiude molte esperienze di vita, una raccolta di languide e misteriose ballate che cantano di sentimenti e passioni agrodolci. In seguito a numerosi tour, ha pubblicato altri due album "9" e "My Favourite Faded Fantasy".

Dallo stile non convenzionale, Rice preferisce improvvisare sul palco senza avere una setlist, e ancora predilige viaggiare in barca a vela piuttosto che con un tour bus, per questo motivo sta progettando un altro tour in barca a vela nel Mediterraneo che partirà nell'estate del 2023.

I biglietti per il concerto di Pescara, organizzato da Best Eventi, saranno disponibili dalle 10 di giovedì 16 marzo in prevendita My Live Nation www.livenation.it e dalle 10 di venerdì 17 marzo sui circuiti TicketOne www.ticketone.it, Ticketmaster www.ticketmaster.it, Vivaticket www.vivaticket.com e Ciaotickets www.ciaotickets.com.

Tra le date confermate di Damien Rice anche a Milano (29 marzo), Udine (31 marzo) Catania (2 luglio), Caserta (5 luglio), Ostia Antica (Roma - 7 luglio), Venezia (11 luglio), Pistoia Blues (12 luglio), Bologna (14 luglio), Gardone Riviera, nel Bresciano (15 luglio). (ANSA).